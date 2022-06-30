Раскритиковал Зеленского и готов умереть за Путина: резонансное заявление экс-главы Формулы-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал российскую агрессию на территории Украины. Он неожиданно поддержал главу Кремля.

Экклстоун: Я бы все равно принял за него пулю

Когда весь мир выражает поддержку украинскому народу и прилагает усилия, чтобы остановить войну, то бывший босс Формулы-1 шокировал своим признанием. Экклстоун выразил свое восхищение Владимиром Путиным.

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Я бы все равно принял за него пулю. Я хотел бы, чтобы это не было больно, но я бы все равно сделал это. Он первоклассный человек, и он делает то, что он считает правильным. К сожалению, он похож на многих бизнесменов, безусловно, как и я. Мы время от времени совершаем ошибки, и когда вы совершаете ошибку, вы должны сделать все возможное, чтобы исправить ее,

– сказал бывший глава Формулы-1 о Путине.

Экклстоун также упомянул и о президенте Украины Владимире Зеленском. Он призвал главу государства виновным в войне, которую развязала Россия.

"Другой мужчина в Украине, который когда-то был комиком, и я думаю, что он хочет продолжать заниматься этой профессией.

Если бы он хорошо подумал, он приложил бы достаточно усилий, чтобы поговорить с господином Путиным, который является умным человеком, и он бы его послушал и, вероятно, мог бы что-то с этим сделать", – добавил британец.

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