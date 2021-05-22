Бывший голкипер Барселоны Франсеск Арнау скоропостижно скончался в 46 лет

22 мая 2021 , 12:13
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AS

В субботу, 22 мая, не дожив одного дня до 46-го дня рождения, скончался бывший голкипер Барселоны и молодежной сборной Испании Франсеск Арнау.

Воспитанник Барселоны скончался скоропостижно в субботу рано утром. Каталонский клуб выразил соболезнования в связи со смертью Арнау.

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Что известно об Арнау

Франсеск был воспитанником Барселоны. За основную команду провел лишь 34 поединка, но в 1999-м завоевал титул Примеры.

Из расположения "блаугранас" футболист перебрался в Малагу. По завершении карьеры Арнау занимал должность спортивного директора андалусийцев, а в 2019-м переехал на аналогичный пост в Овьедо.

Интересно. В прошлом году он был одним из тех, кто осуществлял трансфер Андрея Лунина из Реала в Овьедо на правах аренды.
Автор: Юрій Семенюк