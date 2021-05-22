Вихованець Барселони помер раптово в суботу рано вранці. Каталонський клуб висловив співчуття у зв'язку зі смертю Арнау.

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Що відомо про Арнау

Франсеск був вихованцем Барселони. За основну команду провів лише 34 поєдинки, але у 1999-му завоював титул Прімери.

З розташування "блаугранас" футболіст перебрався в Малагу. По завершенні кар'єри Арнау обіймав посаду спортивного директора андалусійців, а у 2019-му переїхав на аналогічний пост в Ов'єдо.

Цікаво. Минулого року він був одним із тих, хто здійснював трансфер Андрія Луніна із Реала в Ов'єдо на правах оренди.