Вихованець Барселони помер раптово в суботу рано вранці. Каталонський клуб висловив співчуття у зв'язку зі смертю Арнау.
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Що відомо про Арнау
Франсеск був вихованцем Барселони. За основну команду провів лише 34 поєдинки, але у 1999-му завоював титул Прімери.
З розташування "блаугранас" футболіст перебрався в Малагу. По завершенні кар'єри Арнау обіймав посаду спортивного директора андалусійців, а у 2019-му переїхав на аналогічний пост в Ов'єдо.