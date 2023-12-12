Претензії до роботи суддів були у трьох матчах УПЛ-2023/2024. Комітет розкритикував суддівську роботу на поєдинках Кривбас – Зоря, який судив Дмитро Бондаренко, та Полісся – Дніпро-1, на якому працював Микола Балакін.

До теми Шахтар дотис Верес у матчі зі скандальним пенальті для "гірників" від Монзуль: відео голів

Серйозне покарання

Їх робота отримала негативну оцінку.

Натомість значно гірше покарання отримали головна арбітриня матчу Шахтар – Верес Катерина Монзуль та суддя ВАА Віталій Романов.

На старті другого тайму обидва вигадали пенальті у ворота Вереса. Монзуль та Романов розцінили ненавмисну гру рукою футболіста рівненського клубу у власному штрафному. Однак на відеоповторі чітко видно, що спершу м'яч вдарився об сідниці гравця рівнян, а згодом відскочив йому у руку, але цей епізод, аж ніяк, не тягне на 11-метровий.

Відзначимо, що Зубков не реалізував пенальті, а добивання Сікана не було зараховане через офсайд.

Як у Комітеті арбітрів пояснили цю ситуацію:

"Гравець ФК Шахтар завдає удару по м'ячу, який потрапляє в ноги захисника ФК «Верес», а потім відскакує до його тіла/рук. Дії є настільки ненавмисними, що їх слід розцінювати лише як такі, що не підлягають покаранню. Арбітр Катерина Монзуль неправильно призначає пенальті, а арбітр ВАА не виправляє її рішення, не кличе її на здійснення перегляду на полі для проведення належної перевірки. Неправильні рішення з боку обох арбітрів. Рішення призначити вільний удар із незарахуванням голу під час виконання пенальті було правильним тому, що гравець ФК Шахтар скоює навмисне порушення – заходить до штрафної площі завчасно та з порушенням правил".

Ця помилка коштувала Монзуль та Романову роботи. Обох суддів тимчасово відсторонили від проведення матчів.

Відзначимо, що матч Шахтар – Верес закінчився перемогою "гірників" 2:0. Спершу Жуліо Сезар оформив автогол у власні ворота та вивів "кротів" уперед. А вже по ходу другого тайму Зубков таки забив справжній шедевр з-за меж штрафного майданчика.