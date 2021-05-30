Украинка Козлова зачехлила ракетку на Ролан Гаррос-2021

Украинская теннисистка Екатерина Козлова, которая занимает 159 место в рейтинге WTA, не смогла преодолеть первый круг на Ролан Гаррос. Козлова уступила 76 ракетке мира Айле Томлянович.

Екатерина Козлова – Айла Томлянович 0:2 (2:6, 4:6)

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Украинка чрезвычайно неудачно начала игру, отдав 28-летней австралийке 5 подряд геймов. Только в конце партии Козлова сделала брейк, но Айла подала на сет в восьмом гейме.

Во втором сете на корте шла острая борьба. Козлова дважды проигрывала свою подачу, но сразу отвечала обратным брейком.

Решающими стали 9 и 10 геймы. Сначала Томлянович сделала третий брейк в сете, после чего защитила подачу и выиграла матч.

Поединок длился один час и 43 минуты. Украинка ни разу не смогла преодолеть первый круг Ролан Гаррос.