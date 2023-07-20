Украинская теннисистка разгромила соперницу, отличившуюся скандальным поступком на турнире

Украинская теннисистка Екатерина Байндль не оставила шансов венгрке Амарисси Тот на турнире в Будапеште. Перед этим Тот отметилась довольно скандальным поступком.

Тот, которая занимает 548-е место в рейтинге WTA, было мало шансов против Байндль, замыкающей первую сотню этого рейтинга. Это отметилось и на итоге матча – 6:3, 6:1.

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В первом сете Байндль еще в начале оформила два брейка, поведя в счете 4:0. И довольно уверенно доведя сет до победы (с еще одним брейком). А во втором сете украинка разрешила сопернице взять только одну подачу в начале.

В четвертьфинале Байндль сыграет против еще одной хозяйки турнира – Фанни Штоллар, которая на 441-м месте в рейтинге WTA.

Скандал вокруг Тот

Этот матч привлекал дополнительное внимание через венгерскую теннисистку. Накануне она провела матч против китаянки Шуай Чжан. И именно в этом матч Тот отметилась довольно гнусным поступком.

В первом сете при счете 5:5 во время розыгрыша арбитр засчитал аут после удара Чжан. Однако теннисистка не согласилась с этим решением и решила его оспорить, убеждая, что мяч попал в линию. Арбитр должен был пойти проверить, куда именно попал мяч. Но пока он спускался с вышки, Тот подошла к этому месту и ногой стерла след от попадания мяча. Следовательно, проверить, попал ли мяч в поле, был ли аут уже невозможно.

Такой поступок возмутил Чжан. Поэтому она расплакалась и отказалась продолжать матч.

Этот случай не остался без внимания WTA. Там заявили, что изучают его и вскоре объявят свое решение.

Байндль не оставила без внимания эту историю. И после победы над Тот поддержала китайскую теннисистку.

"Надеюсь, она чувствует себя лучше, и мы скоро увидим ее возвращение. Она невероятная теннисистка, очень уважительный и приятный человек. У нее можно многому научиться. Мы все должны уважать друг друга", – заявила украинка после победы.