Тот, яка посідає 548-е місце в рейтингу WTA, мала мало шансів проти Байндль, яка замикає першу сотню цього рейтингу. Це відзначилося і на підсумковому результаті матчу – 6:3, 6:1.

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У першому сеті Байндль ще на початку оформила два брейки, повівши в рахунку 4:0. І доволі впевнено довівши сет до перемоги (з ще одним брейком). А в другому сеті українка дозволила суперниці взяти лише одну подачу на початку.

У чвертьфіналі Байндль зіграє проти ще однієї господарки турніру – Фанні Штоллар, яка на 441-у місці в рейтингу WTA.

Скандал навколо Тот

Цей матч привертав додаткову увагу через угорську тенісистку. Напередодні вона провела матч проти китаянки Шуай Чжан. І саме в цьому матч Тот відзначилася доволі мерзенним вчинком.

У першому сеті за рахунку 5:5 під час розіграшу арбітр зарахував аут після удару Чжан. Однак тенісистка не погодилася з цим рішенням і вирішила його оспорити, переконуючи, що м'яч влучив в лінії. Арбітр мав піти перевірити, куди саме влучив м'яч. Але поки він спускався з вишки, Тот підійшла до цього місця та ногою стерла слід від влучання м'яча. Відтак перевірити, чи влучив м'яч в поле, чи таки був аут було вже неможливо.

Такий вчинок обурив Чжан. Через це вона розплакалася та відмовилася продовжувати матч.

Цей випадок не залишився поза увагою WTA. Там заявили, що вже вивчають його і невдовзі оголосять своє рішення.

Байндль не залишила поза увагою цю історію. І після перемоги над Тот підтримала китайську тенісистку.

"Сподіваюсь, вона почувається краще, і ми скоро побачимо її повернення. Вона неймовірна тенісистка, дуже шаноблива і приємна людина. У неї можна багато чому навчитися. Ми всі маємо поважати один одного", – заявила українка після перемоги.