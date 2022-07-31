Украина завоевала 18 медалей на летнем ЕЮОФ-2022

В словацкой Банской Быстрице закончился летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2022. Сборная Украины завоевала 18 медалей на турнире.

Как вступила сборная Украины

На протяжении соревнований сборная Украины завоевала 18 медалей: по 6 наград каждого сорта, что позволило команде в итоге занять 7 место в медальном зачете, пишет 24 канал.

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В дзюдо украинцы завоевали сразу 6 наград, среди которых было 3 "золота", которые принесли Елизавета Литвиненко (до 78 килограммов), Диана Семченко (свыше 78 килограммов) и Станислав Корчемлюк (до 81 килограммов).

В последний день соревнований украинские дзюдоисты также завоевали "серебро" в смешанных командных соревнованиях, где сборную представляли сразу 9 спортсменов: Назар Висков, Иван Казимиров, Станислав Корчемлюк, Алексей Болдырев, Федор Ярошенко, Татьяна Лимзаенко, Юлия Кузьменко.

Украинские атлеты завоевали сразу 7 медалей в спортивной гимнастике. В частности, 4 из них принес 16-летний Радомир Стельмах, ставший чемпионом личного многоборья. В последний день он добавил на свой счет "бронзу" на параллельных брусьях, а его партнерша по команде Анна Лащевская – "серебро" на бревне.

На счету "сине-желтых" 3 медали в плавании. Среди них – одно "золото" Николая Котенко на дистанции 200 метров баттерфляем.

Единственную медаль в легкой атлетике принесла Ольга Машаненкова, ставшая победительницей в беге на 400 метров с барьерами.

Все награды украинской команды