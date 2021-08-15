Непобедимый украинский боксер эффектно нокаутировал соперника в первом раунде: видео
15 августа 2021 , 15:16Читати новину українською
Источник:Новое Время
Украинский боксер Егор Великовский, который выступает в полутяжелом весе, одержал седьмую победу на профессиональном ринге.
Очередным соперником 21-летнего уроженца Мариуполя стал итальянец Джакомо Чиофани. Их бой состоялся накануне в Киеве и был завершен уже в первом раунде.
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Украинец смог отправить соперника в тяжелый нокаут одним ударом правой в челюсть. Джакомо подняться все же смог, но рефери, учитывая состояние итальянца, бой остановил.
Видео нокаута в бою Егор Великовский – Джакомо Чиофани
Что известно о Великовском
- Для Великовского эта победа стала 7-й на профессиональном ринге в 7 проведенных им поединках.
- Предыдущий бой украинца за вакантный чемпионский пояс WBC International с Хосе де Хесусом Масиасом (28-10-4, 14 KO) на вечере бокса в Германии завершился ничьей.