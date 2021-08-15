Непобедимый украинский боксер эффектно нокаутировал соперника в первом раунде: видео

Украинский боксер Егор Великовский, который выступает в полутяжелом весе, одержал седьмую победу на профессиональном ринге.

Очередным соперником 21-летнего уроженца Мариуполя стал итальянец Джакомо Чиофани. Их бой состоялся накануне в Киеве и был завершен уже в первом раунде.

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Украинец смог отправить соперника в тяжелый нокаут одним ударом правой в челюсть. Джакомо подняться все же смог, но рефери, учитывая состояние итальянца, бой остановил.

Видео нокаута в бою Егор Великовский – Джакомо Чиофани

Что известно о Великовском