Черговим суперником 21-річного уродженця Маріуполя став італієць Джакомо Чіофані. Їхній бій відбувся напередодні в Києві і був завершений вже в першому раунді.

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Українець зміг відправити суперника у важкий нокаут одним ударом правою в щелепу. Джакомо піднятися все ж зміг, але рефері, враховуючи стан італійця, бій зупинив.

Відео нокауту в бою Єгор Веліковський – Джакомо Чіофані

Що відомо про Веліковського