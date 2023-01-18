Подает надежды: украинский талант снова забил гол в Англии
Источник:Твиттер Брентфорда
Атакующий полузащитник Брентфорда и молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк продолжает демонстрировать хорошие результаты в Англии. Украинец забил во втором матче подряд.
18-летний украинский продолжает демонстрировать свой класс за вторую команду Брентфорда. Ярмолюк все свои старания переводит в результат.
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Брентфорд Б провел товарищеский поединок со сверстниками из Монако. Ярмолюку удалось отличиться голом в этом поединке еще в первом тайме. В итоге "пчелы" одержали победу со счетом 4:1. Голы в свой актив также записали оформивший дубль Тревитт и Олакигбе.
Ярмолюк уже отмечался голом в матче против Астон Виллы. Также впоследствии Егор оформил голевую и передачу.
Украинец в Брентфорде
- Ярмолюк присоединился к "пчелам" летом. Английский клуб заплатил за молодой талант 1,5 миллиона евро.
- Егор уже успел провести матч за главную команду Бретфорда в рамках Кубка английской лиги.