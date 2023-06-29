Будет играть против Зинченко и Мудрика: украинский талант продлил контракт с клубом АПЛ

Брентфорд рассчитывает на хавбека из Украины Егора Ярмолюка. Уже год спустя после перехода футболиста лондонцы предложили ему новый контракт.

В следующем сезоне в АПЛ будет играть пять украинцев. Самым молодым и менее опытным из них является Егор Ярмолюк из Брентфорда.

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Хавбека этим летом перевели в основную команду лондонцев. Похоже, что пчеды рассчитывают на украинца в долгой перспективе.

Официальный сайт Брентфорда сообщил о продлении контракта с Егором. Прошлый действовал до 2025 года, но теперь Ярмолюк связал себя с клубом АПЛ до 2028 года.

Напомним, что футболист является воспитанником Днепра-1, но за спортклуб провел всего 21 поединок в течение трех сезонов. Летом 2022 полузащитника приобрел Брентфорд за 1,5 миллиона евро.

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В прошлом сезоне Егор играл за дубль клуба, хотя успел дебютировать и за основную команду в рамках Кубка Англии. Кроме того Ярмолюк является игроком сборной Украины U19, а также вызывался и в молодежную команду.