Игрок сборной Египта на футбольном поле перенес клиническую смерть: видео

В понедельник, 11 марта, в египетской Премьер-лиге состоялся матч 16 тура, в котором встречались Аль-Иттихад и Модерн Фьючер. Поединок закончился со счетом 0:0.

Во время матча произошла ужасная ситуация, которая едва не закончилась трагедией. Вингер гостей Ахмед Рефаат перенес клиническую смерть, находясь на футбольном поле.

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Сердце не билось более часа

На 89-й минуте поединка 30-летний футболист, который в середине второго тайма вышел на замену, потерял сознание и упал на газон. Игру сразу остановили и медики на поле начали оказывать игроку срочную помощь,

Футболист сборной Египта потерял сознание во время матча: смотрите видео

Игрок был госпитализирован со стадиона и сейчас он находится в больнице. В клубе Ахмеда Рефаата подтвердили, что у него остановилось сердце и заявили, что оно не билось более часа. Нынешнее состояние футболиста остается нестабильным.

Сердце Ахмеда Рефаата остановилось более чем на час, несмотря на все попытки реанимации от медиков, прежде чем сердцебиение постепенно восстановилось. Однако состояние футболиста остается медицински нестабильным – это не позволяет его транспортировать. Игрок продолжит получать медицинскую помощь и проходить необходимые обследования,

– говорится в заявлении Модерн Фьючер.

Что известно об Ахмеде Рефаате