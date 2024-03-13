Під час матчу сталася жахлива ситуація, яка ледь не закінчилася трагедією. Вінгер гостей Ахмед Рефаат переніс клінічну смерть, перебуваючи на футбольному полі.

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Серце не билося понад годину

На 89-й хвилині поєдинку 30-річний футболіст, який у середині другого тайму вийшов на заміну, знепритомнів та впав на газон. Гру одразу зупинили й медики на полі почали надавати грацю термінову допомогу,

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Гравця було госпіталізовано зі стадіону й наразі він перебуває в лікарні. У клубі Ахмеда Рефаата підтвердили, що в нього зупинилося серце та заявили, що воно не билося понад годину. Нинішній стан футболіста залишається нестабільним.

Серце Ахмеда Рефаата зупинилося більш ніж на годину, попри всі спроби реанімації від медиків, перш ніж серцебиття поступово відновилося. Проте стан футболіста залишається медично нестабільним – це не дозволяє його транспортувати. Гравець продовжить отримувати медичну допомогу та проходити необхідні обстеження,

– йдеться в заяві Модерн Ф'ючер.

Що відомо про Ахмеда Рефаата