Камерун – Египет 0:0 (по пенальти 1:3)

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В основное время команды не сумели выявить победителя, не забив ни разу. В конце основного времени главный тренер египтян Карлуш Кейруш отправился на трибуны после того, как главный арбитр встречи удалил его из бровки.

Дополнительно Египет перехватил инициативу, но до забитых голов дело так и не дошло. Выяснение финалиста турнира перенеслось на серию послематчевых пенальти.

Там главным героем стал вратарь египтян Габаски, отразивший два удара камерунцев от Мукуди и Леа. Решающий пенальти смазал Н'Джи, ударив мимо ворот.

Таким образом, в 6 февраля в финале Египет сыграет с Сенегалом, а Камерун 5 февраля в утешительном матче за третье место встретится с командой Буркина-Фасо.

Камерун – Египет видеообзор