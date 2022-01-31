Египет драматично одолел Марокко: гол Салаха вытащил в полуфинал Кубка Африки

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Египта в дополнительное время победила команду Марокко. Героем матча стал лидер египетской сборной Мохамед Салах.

Египет – Марокко 2:1 ДЧ

Голы: Салах, 53, Трезеге, 100 – Буфаль, 7 (пен.)

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Уже на 5-й минуте был назначен пенальти в ворота Египта за фол на защитнике ПСЖ Ашрафе Хакими, помог VAR. Одиннадцатиметровый реализовал Софьян Буфаль.

Во втором тайме форвард Ливерпуля Мохамед Салах возобновил паритет. В основное время матча команды не выявили победителя, поэтому встреча перешла в овертайм.

На 100-й минуте Махмуд Хассан с передачи Салаха вывел Египет вперед. Этот гол стал решающим в матче.

В полуфинале египтяне сыграют против сборной Камеруна, которая одолела в четвертьфинале Гамбию (2:0). Поединок состоится 3 февраля.

Египет – Марокко видео матча