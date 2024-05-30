"Не стоит недооценивать Румынию и Словакию": игрок сборной Украины – о соперниках на Евро

Уже в июне сборная Украины по футболу сыграет на чемпионате Европы. Все ждут от команды Сергея Реброва как минимум выхода в плей-офф, однако Ефим Конопля отмечает, что соперников на групповом раунде нельзя недооценивать.

Защитник сборной Украины и Шахтера Ефим Конопля поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024. На групповом раунде подопечные Сергея Реброва сыграют в одном квартете с национальными командами Бельгии, Румынии и Словакии.

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Ефим Конопля сделал заявление относительно выступления сборной Украины на Евро-2024

24-летний Ефим Конопля, для которого это будет дебютный чемпионат Европы, оценил сборные Румынии и Словакии, отметив, что их нельзя недооценивать.

Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Поскольку противостояние с каждым соперником состоит только из одного матча, поэтому каждый может выстрелить в любом поединке,

– сказал Конопля.

Напомним, именно против Румынии сборная Украины проведет стартовый поединок на Евро-2024. Матч состоится 17 июня и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Чемпионат Европы 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Титул чемпионов Европы будут защищать итальянцы.