Ее поведение было таким же плохим, как и выступление, – американский фигурист о русской Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова устроила истерику после "серебра" на Олимпиаде-2022. Спортсменка считает, что победительницей должна быть она, а не землячка – Анна Щербакова.

Риппон: Это позор

После оглашения результатов Трусова не контролировала свои эмоции. Она отказывалась идти на церемонию награждения, а также заявила, что ненавидит свой вид спорта.

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Американский фигурист Адам Риппон прокомментировал эмоции россиянки на Олимпиаде в Пекине.

Это позор. Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее выступление,

– сказал Адам Риппон.

Видео выражения фигуриста

Адам Риппон: что известно о спортсмене