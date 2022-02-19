Ее поведение было таким же плохим, как и выступление, – американский фигурист о русской Трусовой

19 февраля 2022 , 10:41
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Источник:

твиттер Alionastwilight

Российская фигуристка Александра Трусова устроила истерику после "серебра" на Олимпиаде-2022. Спортсменка считает, что победительницей должна быть она, а не землячка – Анна Щербакова.

Риппон: Это позор

После оглашения результатов Трусова не контролировала свои эмоции. Она отказывалась идти на церемонию награждения, а также заявила, что ненавидит свой вид спорта.

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Американский фигурист Адам Риппон прокомментировал эмоции россиянки на Олимпиаде в Пекине.

Это позор. Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее выступление,
– сказал Адам Риппон.

Видео выражения фигуриста

 

Адам Риппон: что известно о спортсмене

  • Риппон – американский фигурист, специализирующийся в одиночном катании.
  • На Олимпиаде-2018 32-летний фигурист завоевал "бронзу" в командных соревнованиях, где он выступал только с произвольной программой.
  • В 2015 году Риппон объявил себя геем. Он стал первым откровенным гомосексуалом из США, выигравшим олимпийскую медаль.
Автор: Дарина Жданович