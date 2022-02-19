Ріппон: Це ганьба
Після оголошення результатів Трусова не контролювала свої емоції. Вона відмовлялася йти на церемонію нагородження, а також заявила, що ненавидить свій вид спорту.
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Американський фігурист Адам Ріппон прокоментував емоції росіянки на Олімпіаді у Пекін.
Це ганьба. Величезна кількість народу дивилася, як дівчинка ридає, не хоче йти на подіум, бо думає, що мала стати першою. Її поведінка була такою ж поганою, як і її виступ,
– сказав Адам Ріппон.
Відео висловлювання фігуриста
Адам Ріппон: що відомо про спортсмена
- Ріппон – американський фігурист, що спеціалізується в одиночному катанні.
- На Олімпіаді-2018 32-річний фігурист здобув "бронзу" у командних змаганнях, де він виступав тільки з довільною програмою.
- 2015 року Ріппон оголосив себе геєм. Він став першим відвертим гомосексуалом з США, що виграв олімпійську медаль.