Едва не запутал в канатах: боксер из США отправил соперника в ужасный нокаут – видео избиения

Брюс Харрингтон провел бой против Стивена Брауна в США. Поединок был досрочно завершен во втором раунде.

Яркий нокаут

Поединок состоялся в андеркарде главного боя вечера в США между Робсоном Консейсао и Хавьером Мартинесом. Встреча Каррингтона и Брауна выдалась не менее интересной и яркой.

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Каррингтон был явным фаворитом противостояния и уже с первых секунд бросился в атаку. Благодаря активности встреча была закончена уже во втором раунде. Брюс увидел, что может добить соперника и выбросил комбинацию боковых с апперкотом.

От такой мощной серии ударов Стивен уже на полусогнутых ногах продолжал бой, все-таки не устоял и упал на канвас. Судья сразу сигнализировал о досрочном завершении поединка. Браун едва не запутался в канатах и сильно грохнулся на настил.

Каррингтон отправил соперника в глубокий нокаут. Для 24-летнего Брюса эта победа стала лишь второй в профессионалах.

Для его оппонента данный поединок стал вторым в карьере и первым проигрышем на ринге.

Победитель прокомментировал бой, поблагодарив Бога за поединок, который не нанес сильного вреда ему и сопернику Брюса.

Видео нокаута в бою