Яркий нокаут
Поединок состоялся в андеркарде главного боя вечера в США между Робсоном Консейсао и Хавьером Мартинесом. Встреча Каррингтона и Брауна выдалась не менее интересной и яркой.
Смотрите также Внук Мухаммеда Али в стиле деда нокаутировал соперника за два раунда: разрушительное видео
Каррингтон был явным фаворитом противостояния и уже с первых секунд бросился в атаку. Благодаря активности встреча была закончена уже во втором раунде. Брюс увидел, что может добить соперника и выбросил комбинацию боковых с апперкотом.
От такой мощной серии ударов Стивен уже на полусогнутых ногах продолжал бой, все-таки не устоял и упал на канвас. Судья сразу сигнализировал о досрочном завершении поединка. Браун едва не запутался в канатах и сильно грохнулся на настил.
- Каррингтон отправил соперника в глубокий нокаут. Для 24-летнего Брюса эта победа стала лишь второй в профессионалах.
- Для его оппонента данный поединок стал вторым в карьере и первым проигрышем на ринге.
Победитель прокомментировал бой, поблагодарив Бога за поединок, который не нанес сильного вреда ему и сопернику Брюса.
Видео нокаута в бою