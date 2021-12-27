Едва не порвал сетку: экс-форвард Милана забил безумный гол в девятку – видео шедевра

Адам Демирспор расписал гостевую мировую с Гезтепе в Суперлиге Турции. Счет в матче открыл известный нападающий Марио Балотелли, который отличился красивым голом.

Гол невероятной красоты

Уже на 16-й минуте встречи нули на табло сменились на 0:1 в пользу гостей. В составе Адана Демирспора забил Марио Балотелли.

Смотрите также Футболист забил гол через все поле, комментатор едва не сорвал голос: безумное видео

31-летний форвард пробил из-за пределов штрафной, когда до ворот было расстояние в 26 метров. Удар нападавшего был очень точным и очень сильным. Балотелли "снял паучка" из девятки ворот соперника. Мяч по невероятной траектории летел со скоростью 123 километра в час.

Сразу после перерыва итальянский нападающий сел на скамейку запасных. К сожалению, для Балотелли его партнеры по команде не удержали счет. На 78-й минуте хозяева благодаря автоголу соперника сравняли цифры на табло.

Видео гола Балотелли

В итоге – 1:1. Отметим, что во втором тайме на поле в составе Адана Демирспора появился экс-футболист "Динамо Юнес Беланда".

После этой мировой Адан занимает 6 место, а Гезтепе идет в зоне вылета – 19-я позиция.