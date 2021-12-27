Едва не порвал сетку: экс-форвард Милана забил безумный гол в девятку – видео шедевра
Источник:24 канал
Адам Демирспор расписал гостевую мировую с Гезтепе в Суперлиге Турции. Счет в матче открыл известный нападающий Марио Балотелли, который отличился красивым голом.
Гол невероятной красоты
Уже на 16-й минуте встречи нули на табло сменились на 0:1 в пользу гостей. В составе Адана Демирспора забил Марио Балотелли.
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31-летний форвард пробил из-за пределов штрафной, когда до ворот было расстояние в 26 метров. Удар нападавшего был очень точным и очень сильным. Балотелли "снял паучка" из девятки ворот соперника. Мяч по невероятной траектории летел со скоростью 123 километра в час.
Сразу после перерыва итальянский нападающий сел на скамейку запасных. К сожалению, для Балотелли его партнеры по команде не удержали счет. На 78-й минуте хозяева благодаря автоголу соперника сравняли цифры на табло.
Видео гола Балотелли
В итоге – 1:1. Отметим, что во втором тайме на поле в составе Адана Демирспора появился экс-футболист "Динамо Юнес Беланда".
После этой мировой Адан занимает 6 место, а Гезтепе идет в зоне вылета – 19-я позиция.
- Балотелли только летом 2021 года присоединился к турецкому клубу, покинув итальянскую Монцу.
- В футболке Адана Демирспора Марио уже провел 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 ассиста.