Гол неймовірної краси

Вже на 16-й хвилині зустрічі нулі на табло змінились на 0:1 на користь гостей. У складі Адана Демірспора забив Маріо Балотеллі.

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31-річний форвард пробив з-за меж штрафного, коли до воріт була відстань у 26 метрів. Удар нападника був дуже точним та надзвичайно сильним. Балотеллі "зняв павучка" з дев'ятки воріт суперника. М'яч за неймовірною траєкторією летів зі швидкістю 123 кілометри за годину.

Відразу після перерви італійський нападник сів на лаву запасних. На жаль, для Балотеллі його партнери по команді не втримали переможний рахунок. На 78-й хвилині господарі завдяки автоголу суперника зрівняли цифри на табло.

Відео голу Балотеллі

У підсумку – 1:1. Відзначимо, що у другому таймі на полі у складі Адана Демірспора з'явився ексфутболіст Динамо Юнес Беланда.

Після цієї мирової Адан посідає 6 місце, а Гезтепе йде у зоні вильоту – 19-та позиція.