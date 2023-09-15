Ветераны в топе: EA SPORTS FC 24 представил рейтинги игроков Динамо и Шахтера

Самый популярный футбольный симулятор оценил выступающих в украинских грандах игроков. Ветераны команд забрались на верхушки рейтинга.

EA SPORTS FC 24 представил рейтинги игроков Динамо и Шахтера. К сожалению, коллективы получили далеко на лучшие показатели.

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Нужно прогрессировать

В популярной серии игр FIFA, переросшей в EA SPORTS FC 24, будут представлены всего два украинских коллектива, которые являются лицом нашего футбола на международной арене, а именно Динамо и Шахтер. Симулятор представил рейтинги игроков, защищающих цвета грандов Украины.

В частности, самыми сильными в состоянии бобров считают Николая Шапаренко (77), Виталия Буяльского (76) и Андрея Ярмоленко с Георгием Бущаном (по 75). Среди "горняков" выделили Тараса Степаненко (78), Ярослава Ракицкого (77), Николая Матвиенко (76) и Артема Бондаренко с Георгием Судаковым (по 75). Это единственные игроки из обеих команд, которые получили "золотые" карточки, что делает Динамо и Шахтер посредственными командами в игре.

Практически ни один топовый игрок грандов не испытал прогресса по сравнению с FIFA 23, поскольку их показатели либо остались на месте, либо даже немного ухудшились. Отметить стоит молодых полузащитников Шахтера Георгия Судакова и Артема Бондаренко, которые после крайней оценки улучшили свой рейтинг аж на 10 пунктов (имели по 65).

Худшими среди динамовцев стали Назарий Волошин, Решат Рамадани, Навин Малыш, Самба Диалло, Валентин Моргун и Денис Игнатенко (всех оценили в 60). В донецком коллективе самые низкие оценки получили Олег Очеретько, Дэнил Кастилло (по 63), Богдан Вьюник (62) и Тимур Пузанков (60).

Рейтинги всех игроков Динамо и Шахтера / инстаграмм украинских грандов

Топ украинцев во всех сериях FIFA (без повторений футболистов)

Михаил Мудрик – 97 (Челси, FIFA 23, FUTTIES)

Андрей Шевченко – 96 (икона, FIFA 23, серия Cover Star Icon)

Андрей Ярмоленко – 94 (Вест Хэм, FIFA 21, SUMMERSTARSTEAM2)

Марлос – 93 (Шахтер, FIFA 18, TOTS-ROTW)

Александр Зинченко – 92 (Арсенал, FIFA 23, PREMIERLEAGUETOTS)

Мораес – 92 (Шахтер, FIFA 20, ROTW TOTSSF)

Виктор Цыганков – 92 (Динамо, FIFA 19, ROW TOTS)

Виталий Буяльский – 90 (Динамо, FIFA 22, ROTW TOTS)

Стали также известны показатели и некоторых украинских игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах. В частности, Михаила Мудрика из Челси оценили в 75, а Андрея Лунина из Реала в 74, что сделало голкипера футболиста с самым маленьким рейтингом в команде.