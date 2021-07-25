Дзюдоист Зантарая может завершить карьеру после фиаско на Олимпиаде-2020

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая прекратил свои выступления в 1/8 финала Олимпиады-2020. Выступление в Токио может стать последним крупным турниром для опытного спортсмена.

"Я не такой сильный"

Путь Георгия Зантарая остановился в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Украинец не сумел одолеть словенца Адриана Гомбочи. После провала дзюдоист лаконично прокомментировал свое выступление. А наставник Георгия намекнул на завершение карьеры.

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Все не получилось, проиграл. Значит я не такой сильный,

– сказал разочарованный дзюдоист.

Слезы тренера и намек на завершение карьеры

Не мог сдержать слезы отчаяния и тренер сборной Украины Виталий Дуброва. По его словам, соперник был по силам украинцу. Однако одна ошибка перечеркнула будущее Зантараи на японской земле. Он пропустил бросок, а времени отыграться уже не было.

Тяжело это все. Зантарая – легендарный спортсмен, но с олимпиадами не сложилось. Он борец. Столько медалей получил, более 20 лет выступает на высоком уровне, настоящая легенда дзюдо, жаль, что не удалось закончить спортивную карьеру на хорошей ноте,

– отметил наставник спортсмена.

Отметим, что Олимпиада в Токио стала для Георгия третьей в карьере. Однако ни разу 33-летнему спортсмену не удавалось получить желанных наград. В 2012 и 2016 годах украинец занял далекое 17 место.