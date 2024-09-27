"Лунин –герой того дня": звездный одноклубник украинского голкипера вспомнил матч с Сити в ЛЧ

Звездный полузащитник мадридского Реала вспомнил противостояние с Манчестер Сити в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Хавбек подчеркнул роль украинского голкипера Андрея Лунина в игре против "горожан".

Джуд Беллингем, полузащитник Реала, вспомнил ожесточенный поединок с Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 21-летний англичанин отметил заслуги Андрея Лунина, об этом сообщает Madrid Xtra.

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Беллингем был уверен в победе Реала

В первом матче на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоялась настоящая рубка между "сливочными" и подопечными Пепа Гвардиолы. Команды показали настоящий атакующий футбол, завершив матч со счетом 3:3.

Во второй игре обе команды были осторожнее, ведь каждая ошибка стоила путевку в следующий раунд самого престижного европейского турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

"Сливочные" и "горожане" перешли к серии пенальти. Андрей Лунин стал настоящим героем "бланкос" в этот фантастический вечер, парировав два удара с 11-метровой отметки.

Даже после того, как мы не забили первый пенальти в матче с Сити, я все равно не думал, что мы вылетим. Лунин был героем того дня,

– сказал Беллингем.

В итоге Реал победил Сити и прошел в полуфинал, где одолел Баварию. В финале "галактикос" встретились с Боруссией Дортмунд и в 15-й раз победили в Лиге чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "бланкос".