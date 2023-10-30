Блистательный Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом 2023 года

Звезда Реала выиграла голосование в номинации лучшего игрока до 21 года. В прошлом сезоне англичанин был лидером Боруссии Дортмунд, но летом перебрался в Мадрид за 100 с лишним миллионов евро.

В Париже прошла церемония награждения "Золотой Мяч". Организаторы France Football определили победителей в семи номинациях, в том числе и Трофея Копа, пишет 24 канал.

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Эту награду вручают лучшему молодому игроку (до 21 года) в прошлом сезоне. Трофей разыгрывается с 2018 года и его победителями становились Килиан Мбаппе (2018), Маттейс Де Лигт (2019), Педри (2021) и Гави (2022).

В этом же году Трофей Копа достался представителю Реала Джуду Беллингему, который летом перебрался из Боруссии Дортмунд за 103 миллиона евро. Англичане удалось обойти в голосовании Джамала Мусиалу, Гави и других.

Для Джуда это уже второе попадание в топ-тройку самых лучших в номинации Трофей Копа. В 2021 году после финала Евро хавбек занял второе место, уступив игроку Барселоны Педри.

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Прошлый сезон Беллингем провел в дортмундской Боруссии, где оформил 14 голов и шесть ассистов в 42 матчах. В этом сезоне Джуд зажигает в Реале еще ярче – 13 голов в 13 матчах.

. Трофей назван в честь легенды французского футбола Раймона Копа. Нападающий зажигал в Реймсе и Реале, выиграв с испанцами трижды Лигу чемпионов. Золотой мяч Раймон взял в 1958 году.