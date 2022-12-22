Все дороги ведут в Мадрид: вундеркинд сборной Англии признался, в каком клубе мечтает играть

Испанская Ла Лига может пополнить свои ряды еще одной футбольной звездой. В чемпионате может засиять 19-летний полузащитник Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем.

Многие топ-гранды Европы охотятся за Джудом Беллингемом. Однако сам 19-летний футболист сборной Англии не настроен возвращаться в АПЛ, где за ним следят два клуба из Манчестера и Ливерпуль.

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Было бы мощное усиление полузащиты

Напомним, что Беллингем до середины июля 2020 выступал за английский Бирмингем, откуда перешел в дортмундскую Боруссию.

Лидер "шмелей" мечтает только о билете в одно направление - в Мадрид и Реал, который тоже положил глаз на полузащитника.

Но мечты Беллингема могут быть разрушены из-за финансовой части трансфера. Боруссия не отпустит футболиста менее чем за 120 миллионов евро. Неизвестно, готов ли "Королевский клуб" потянуть такой переход полузащитника "шмелей".

По данным Transfermarkt , стоимость трансфера Беллингема оценена в 100 миллионов евро Контракт Джуда с Боруссией Дортмунд рассчитан до конца июня 2025 года.

Реал по итогам 14 туров Ла Лиги идет на втором месте, уступая лидеру Барселоне всего 2 очка. Боруссия Дортмунд занимает 6 место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея в своем активе 25 баллов.

Следующий клуб может стать третьим в карьере 19-летнего английского футболиста.