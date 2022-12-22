Многие топ-гранды Европы охотятся за Джудом Беллингемом. Однако сам 19-летний футболист сборной Англии не настроен возвращаться в АПЛ, где за ним следят два клуба из Манчестера и Ливерпуль.

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Было бы мощное усиление полузащиты

Напомним, что Беллингем до середины июля 2020 выступал за английский Бирмингем, откуда перешел в дортмундскую Боруссию.

Лидер "шмелей" мечтает только о билете в одно направление - в Мадрид и Реал, который тоже положил глаз на полузащитника.

Но мечты Беллингема могут быть разрушены из-за финансовой части трансфера. Боруссия не отпустит футболиста менее чем за 120 миллионов евро. Неизвестно, готов ли "Королевский клуб" потянуть такой переход полузащитника "шмелей".

Любопытно! По данным Transfermarkt, стоимость трансфера Беллингема оценена в 100 миллионов евро Контракт Джуда с Боруссией Дортмунд рассчитан до конца июня 2025 года.

Реал по итогам 14 туров Ла Лиги идет на втором месте, уступая лидеру Барселоне всего 2 очка. Боруссия Дортмунд занимает 6 место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея в своем активе 25 баллов.

Следующий клуб может стать третьим в карьере 19-летнего английского футболиста.