Багато топ-грандів Європи полюють за Джудом Беллінгемом. Однак сам 19-річний футболіст збірної Англії не налаштований повертатись в АПЛ, де за ним стежать два клуби з Манчестера та Ліверпуль.

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Було б потужне підсилення півзахисту

Нагадаємо, що Беллінгем до середини липня 2020 року виступав за англійський Бірмінгем, звідки перейшов у дортмундську Боруссію.

Лідер "джмелів" мріє лише про квиток в один напрямок – у Мадрид та Реал, який теж поклав око на півзахисника.

Але мрії Беллінгема можуть бути зруйновані через фінансову частину трансферу. Боруссія не відпустить футболіста менше, як за 120 мільйонів євро. Невідомо, чи "Королівський клуб" готовий потягнути такий перехід півзахисника "джмелів".

Цікаво! За даними Transfermarkt, вартість трансферу Беллінгема оцінена у 100 мільйонів євро. Контракт Джуда з Боруссією Дортмунд розрахований до кінця червня 2025 року.

Реал за підсумками 14 турів Ла Ліги йде на другому місці, поступаючись лідеру Барселоні лише 2 очками. Боруссія Дортмунд посідає 6-те місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги, маючи у своєму активі 25 балів.

Наступний клуб може стати лише третім у кар'єрі 19-річного англійського футболіста.