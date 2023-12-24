Без шансов для андердога: Джошуа победил Валлина и нацелился на титульный бой – видеообзор

В ночь с 23 и 24 декабря в столице Саудовской Аравии прошел вечер бокса. Главным событием, которого стало сражение Энтони Джошуа против Отто Валлина.

Этот поединок закрывал мегакард в Эр-Рияде. Он произошел сразу после сенсационного поражения Деонтея Уайлдера от Джозефа Паркера, пишет 24 Канал.

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Джошуа деклассировал Валлина

В отличие от предыдущего боя, в битве Джошуа и Валлина даже намека на апсет не было. Эй Джей впервые после поражений от Александра Усика выглядел боксером, способным бороться за титулы.

Британец со стартовых минут завладел инициативой, заняв центр ринга. Он методично резал углы, контролировал шведа джебом и проводил серии атак, на которые Валлин почти никак не отвечал. Андердог уже после первого раунда в ринге продолжал сражение с разбитым носом и в дальнейшем ситуация для него только ухудшалась.

Энтони побеждал по очкам в четырех стартовых раундах, а пятый стал решающим. В нем британец нанес серию тяжелых мощных ударов, после которых швед едва устоял на ногах. Он продержатся до конца раунда, но на шестой команда Валлина сообщила, что тот уже не выйдет. Это выглядело очень разумно с учетом состояния боксера. В итоге убедительная победа Джошуа техническим решением рефери.

. Этот триумф стал третьим подряд в 2023 для британца после поражений от Александра Усика. Отто Валлин же потерпел второе поражение в карьере, первое было против Тайсона Фьюри.

После боя промоутер Энтони Джошуа рассказал, с кем следующим предположительно проведет бой британец. По его словам, он настроен на титульную битву с Филиппом Хрговичем.

Мы подписали контракт с Уайлдером, он проиграл. Возможно, это к лучшему, потому что Эй Джей хочет стать трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Это будет битва Эй Джея против Хрговича за титул чемпиона мира,

– заявил Эдди Хирн.

Смотрите видеообзор боя Джошуа – Валлин