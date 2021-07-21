Джошуа так просто не отдаст Усику пояса: стали известны детали контракта
21 июля 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:Tribuna.com
Промоутер украинского тяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк поделился подробностями организации боя своего клиента с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
В случае победы Усика история будет иметь продолжение.
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Тренировочный лагерь уже идет. Будет ли в нем Папаченко (Анатолий Ломаченко) – понятия не имею. Знаю, что лагерь будет проходить там же, где и при подготовке к поединку против Мурата Гассиева. Полная изоляция и фокус. В контракте прописан пункт по реваншу в случае победы Александра Усика. То есть, в наиболее вероятном случае. Знаю, что Усик победит, а вот в каком раунде – не знаю,
– сказал Красюк.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Бой состоится 25 сентября. Как и ожидалось, олимпийские чемпионы 2012 года Джошуа и Усик встретятся в Лондоне. Поединок состоится на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- Непобедимый украинский боксер еще в 2019 году получил статус претендента на титул WBO. И Джошуа решил провести защиту пояса IBF против Пулева. В конце 2020 года Энтони одержал победу.
- Британец на протяжении всего 2021 года готовился к поединку с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Но суд принял решение против Тайсона Фьюри, обязав его дать реванш Деонтею Уайлдеру.
- В итоге WBO санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Стороны в течение нескольких месяцев вели переговоры и только теперь объявили бой.