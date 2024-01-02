Джошуа нацелен выйти на ринг против победителя боя Усик – Ф'юрі
Источник:Boxing Scene
Промоутер Энтони Джошуа рассказал, кто из супертяж может стать следующим соперником британца. По его словам, боксер планирует выйти на ринг против предстоящего абсолютного чемпиона в тяжелом весе.
Как сообщил Эдди Хирн, их цель устроить Эй Джею бой с победителем боя Усик – Фьюри. Также промоутер заявил, что у них поединки с другими звездными боксерами.
Смотрите также Делайте из этого выводы, – в тренерском штабе Фьюри рассказали о подготовке к бою с Усиком
С кем может быть следующий бой Джошуа
"Сейчас у нас есть три обсуждаемых боя, поскольку все они большие. И это не касается поединка против Деонтея Уайлдера.
До марта наша цель, как мы и обсуждали, – провести бой с победителем боя Фьюри против Усика. Это все, что мы хотим сделать", – заявил промоутер.
Также он выделил другие возможные поединки.
"Очевидно, что есть бой против Хрговича за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Есть бой против Фрэнсиса Нганну, который был бы абсолютно колоссальным.
Есть также поединки против других сверхтяжеловесов. Возможно, также бой против Чжана Чжилея из Queensbury", – сказал Хирн.
Когда состоится бой Усик – Джошуа
- Уже в следующем месяце, 17 февраля, Александр Усик выйдет на ринг против Тайсона Фьюри. На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащих Усику, а также титул WBC Фьюри.
- Поединок Усик-Фьюри состоится в Рияде, Саудовская Аравия.
- Также допускается реванш, но при одном условии – боксеры должны продемонстрировать зрелищный поединок, только в таком случае будет смысл проводить реванш.