"Бой за абсолютное чемпионство": Джошуа шокировал заявлением по поводу следующего поединка

Не так давно Энтони Джошуа считался главной звездой хевивейта и главным претендентом на абсолютное чемпионство. Но два поражения от Александра Усика сильно пошатнули амбиции британца.

8 марта в саудовском Эр-Рияде бывший обладатель титулов WBA WBO IBF IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Несмотря на отсутствие поясов на кону для 34-летнего британца, этот бой будет не менее важным, чем поединок за абсолютное чемпионство.

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Джошуа считает бой против Нганну равнозначным чемпионскому

"Я не концентрируюсь на поединке с победителем боя Фьюри – Усик. Я буду думать о том, что мой бой за абсолютное чемпионство это поединок с Нганну. Вот какой менталитет у меня должен быть".

Нганну мой бой за абсолютное чемпионство. Потому что ты хороший боксер настолько насколько хорош твой последний бой, я очень уважаю Нганну. Он не будет для меня легкой прогулкой – это будет тяжелый труд. И знаете что? Я тоже не буду для него легкой прогулкой как и для кого-либо другого» сказал Джошуа.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику потеряв все вышеперечисленные пояса.

Единственный боксерский поединок бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну 28 октября 2023 против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.