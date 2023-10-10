Джошуа похвастался футбольными умениями на уровне с Бекхэмом: мощное видео

Энтони Джошуа похвастался футбольными навыками перед своими поклонниками. Британский боксер показал, что умеет не только боксировать на ринге, но и умело справляется с футбольным мячом.

Дважды свергнутый Александром Усиком боксер стал гостем базы Интер Майами, за который выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Энтони Джошуа решил воспользоваться такой возможностью и вышел на тренировочное футбольное поле, чтобы показать свои навыки.

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Умеет не только боксировать

Британский боксер решил устроить батл против совладельца американского клуба и футбольной легенды Дэвида Бекхэма. Оба нанесли по одному удару из-за пределов штрафной.

Первым пробил бывший 7-й номер сборной Англии. Однако Эй Джей тоже был не хуже, чем получил порцию громкой реакции присутствующих. Мяч после удара обоих побывал в сетке ворот, хотя Джошуа и Бекхэм поразили кардинально разные углы владений.

Видео футбольного батла Джошуа и Бекхэма

Подписчики разделились на два лагеря. Были похвалившие Энтони за его футбольные умения, а были и те, кто заподозрил Джошуа в монтировании видео. Вроде бы этот ролик обрезан и состоит из двух частей. Но ясно видно, что это сплошное видео и никакого монтажа в моменте с ударом боксера нет.

Энтони показал, что умеет не только боксировать, но и умело пробивать стандарты.

Отметим, что Интер Майами в 32 турах набрало 33 балла и идет на предпоследнем 14-м месте в МЛС. 19 октября клуб Бекхэма сыграет против Шарлотта.