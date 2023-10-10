Двічі повалений Олександром Усиком боксер став гостем бази Інтер Маямі, за який виступає захисник збірної України Сергій Кривцов. Ентоні Джошуа вирішив скористатись такою можливістю та вийшов на тренувальне футбольне поле, аби показати свої вміння.

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Вміє не лише боксувати

Британський боксер вирішив влаштували батл проти співвласника американського клубу та футбольної легенди Девіда Бекхема. Обидва завдали по одному удару з-за меж штрафного.

Першим пробив колишній 7-й номер збірної Англії. Однак Ей Джей теж був не гіршим, за що отримав порцію гучної реакції присутніх. М'яч після удару обох побував у сітці воріт, хоча Джошуа та Бекхем вразили кардинально різні кути володінь.

Відео футбольного батлу Джошуа та Бекхема

Підписники розділились на два табори. Були ті, які похвалили Ентоні за його футбольні вміння, а були й ті, хто запідозрив Джошуа у монтуванні відео. Начебто цей ролик обрізаний та складається із двох частин. Але чітко видно, що це суцільне відео і жодного монтажу у моменті з ударом боксера немає.

Ентоні показав, що вміє не лише боксувати, а й вправно пробивати стандарти.

Відзначимо, що Інтер Маямі у 32-х турах набрало 33 бали та йде на передостанньому 14-му місці в МЛС. 19 жовтня клуб Бекхема зіграє проти Шарлотт.