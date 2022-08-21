Джошуа после боя вместе с Усиком преклонил колени и закутался во флаг Украины: фото и видео

Александр Усик в тяжелейшем поединке одолел Энтони Джошуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. После финального раунда украинец отметил победу на коленях и к нему присоединился Энтони Джошуа.

Джошуа держал флаг Украины, когда Усика назвали победителем боя

Поединок между Джошуа и Усиком длился все 12 раундов и закончился победой украинского боксера. Как только раздался финальный гонг, Усик встал на колени, пишет 24 канал.

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К украинскому боксеру неожиданно присоединился Джошуа. Британец также опустился на колени, после чего соперники поднялись и тепло обнялись.



Джошуа вместе с Усиком преклонил колени / Фото твиттер Matchroom Boxing

Кроме того, во время объявления судейских записок, констатировавших победу 35-летнего Усика, британский боксер вместе с Александром держал флаг Украины.



Джошуа держит флаг Украины / Скриншот трансляции

Более того, Джошуа решил покинуть ринг, после чего вернулся и излил все эмоции. Во время этого Энтони решил закутаться в украинский флаг. Речь британца была крайне экспрессивной, поэтому Усик попросил Джошуа отдать флаг Украины.

Джошуа в флаге Украины

Что известно о бое Усик – Джошуа

Первая встреча боксеров состоялась в сентябре 2021 года в Лондоне и завершилась уверенной победой непобедимого украинца. После поражения Джошуа активировал опцию в контракте о реванше.

Команды боксеров долгое время согласовывали место и дату боя. Также на отсрочку поединка повлияла полномасштабная война в Украине.

В конце концов Усик принял реванш и в Саудовской Аравии снова перебоксировал Джошуа, одержав победу раздельным решением судей. Для украинца это 20 побед.

Кроме титулов WBO, WBA, IBF, IBO, Усик получил вакантный пояс журнала The Ring.