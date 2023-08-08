Несмотря на допинг-скандал бой таки состоится: Джошуа за 4 дня до поединка получил нового соперника

Британский боксер Энтони Джошуа проведет свой бой 12 августа. Несмотря на то, что запланированный ранее соперник Диллиан Вайта провалил допинг-тест за неделю до боя, ему оперативно нашли замену.

За 4 дня до даты поединка названо имя нового соперника британца. В ринг вместе с экс-чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа выйдет финский тяжеловес Роберт Хелениус.

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Большой шанс для Хелениуса

Опытный 39-летний боксер в течение профессиональной карьеры провел 36 боев, в которых одержал 32 победы. Интересно, что Роберт Хелениус свой последний бой провел всего несколько дней назад. 5 августа он выиграл нокаутом у соотечественника Мики Миелонена.

Среди статусных успехов в ринге финн имеет победы над Леймоном Брюстером, Сэмюэлем Питером и Дереком Чисорой.

Хелениус и Джошуа впервые сойдутся между собой на ринге. В преддверии боя они поделились ожиданиями от боя.

Это было не прописано. Я уважаю Хелениуса и, если можно, скажу, что уважаю любого боксера или боксерку, входящих в этот ринг. Я сосредоточен на победе. Могу сделать шаги вперед к большим и лучшим вещам, но пока дорожная карта имеет контрольную точку – вечер субботы,

– сказал Джошуа.

В то же время финский боксер заявил, что счастлив получить возможность выйти на такой бой и собирается доказать, что его не стоит списывать со счетов:

"Потрясен тем, что буду биться против Энтони Джошуа 12 августа. Я настоящий викинг, который мгновенно готов встретиться с любым вызовом. Это не та возможность, которую я собираюсь упустить. Планирую использовать ее по полной".