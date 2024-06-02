Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о поражении экс-обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера от китайца Чжана Чжилея. Уайлдер был брутально нокаутирован в 5-м раунде.

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Джошуа о бое Уайлдер – Чжилей

По словам Энтони Джошуа, "Бронзовый бомбардировщик" вполне может завершить карьеру после этого поражения, ведь оно его сильно отдалило от чемпионских поединков.

"Это полностью зависит от него, я не могу сказать. Если ты хочешь драться, то дерись дальше, если не хочешь, то не делай этого. Делай то, что подсказывает тебе сердце.

Деонтей противостоял хорошему бойцу, Чжилей – олимпиец, люди об этом забывают. Уайлдер может попробовать еще раз, если нет, то у него есть семья и другая жизнь вне бокса. Я всегда говорил, что ничего не может длиться вечно", – сказал Джошуа.

Справка. Для Чжана Чжилея этот поединок стал 30-м на профессиональном ринге. 27-ю победу и 22-й бой завершил досрочно.

Что касается Уайлдера, то он потерпел четвертое поражение в последних пяти поединках. В пассиве американца проигранные два боя с Тайсоном Фьюри, а также поражение от новозеландца Джозефа Паркера.