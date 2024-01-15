Бой Джошуа – Нганну официально объявлено: когда и где состоится битва

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа проведет поединок против звезды ММА Фрэнсиса Нганну. Зрелищное сражение состоится в рамках боксерского сезона в Эр-Рияде.

В понедельник, 15 января, состоялась пресс-конференция с участием Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну. На этой встрече было официально объявлено о поединке суперзвезд бокса и ММА.

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Когда и где состоится мегафайт

Бой бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну состоится 8 марта 2024 года. Боксерское шоу с участием топ-звезд будет принимать столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Напомним, что Фрэнсис Нганну стал открытием прошлого года, когда чуть не победил Тайсона Фьюри. Напыщенный британец даже оказался в нокдауне, что для многих стало сюрпризом. Все ждали легкой победы "Цыганского короля". Убедительный бой в исполнении Фрэнсиса Нганну сразу выдвинул его в число претендентов на чемпионские пояса дивизиона.

Энтони Джошуа в конце декабря прошлого года убедительно победил Отто Валлина. Следующим соперником Эй Джея должен был стать один из самых мощных нокаутеров мира Деонтей Уайлдер. Однако "Бронзовый бомбардировщик" неожиданно потерпел поражение от Джозефа Паркера. Поэтому бой Уайлдера против Джошуа потерял всякое содержание.

Победитель боя Джошуа – Нганну встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.