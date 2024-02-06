"Заберу его душу": нокаутер Нганну пригрозил Джошуа перед боем в Эр-Рияде

Звезда ММА Фрэнсис Нганну неожиданно ворвался в мир бокса, проведя конкурентный бой против Тайсона Фьюри. Вскоре экс-чемпион UFC во второй раз выйдет на боксерский ринг.

Энтони Джошуа полностью оправился от двух неожиданных поражений от Александра Усика, который забрал все пояса у британца. Эй-Джей нацелен вернуться на трон хевивейта, но сначала ему нужно одолеть Фрэнсиса Нганну.

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Нганну сомневается в силе Джошуа

Подавляющее большинство болельщиков бокса уверено в победе Джошуа. Впрочем, Нганну придерживается совсем другого мнения. "Хищник" надеется осуществить апсет, нокаутировав британца.

Я не знаю, насколько силен Энтони Джошуа, но я не верю в его мощь. Узнаем это через месяц. Но я уверен, что произойдет то, чего никто не ожидает: я заберу его душу,

– заверил Нганну.

Напомним, что Фрэнсис Нганну имеет славу одного из самых опасных панчеров мира. Это он доказал в поединке против Тайсона Фьюри, которого отправил в нокдаун. Однако судьи не захотели портить карьеру "Цыганскому королю" и присудили ему спорную победу.

Энтони Джошуа после поражений от Александра Усика одержал три подряд победы. Эй-Джей сначала в 12-раундовом поединке одолел Джермейна Франклина, а затем поочередно разобрался с Робертом Хелениусом и Отто Валлином.