Джошуа готовится к 15-раундовому бою с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Джошуа продолжает подготовку к поединку с Александром Усиком. Британец раскрыл некоторые детали своей подготовки.

Джошуа: Я ставлю себя в уязвимое положение

Энтони назвал Усика хитрым боксером из-за идеальной работы ног. Вместе с тем, по мнению Джошуа, залогом успеха является концентрация.

Смотрите также Усик показал свой вес за месяц до чемпионского боя с Джошуа: фото

"Работа ног Усика делает его хитрым противником. Движение также означает, что вы тоже никогда не позволите попасть по себе. Концентрация – это когда вы планируете нанести удар, фиксируете, а затем делаете движение. Вы должны убедиться, что ваш мозг работает. Это может быть психологически утомительно, поэтому я заостряю ум, чтобы я мог сконцентрироваться на все 12 раундов", – сказал Джошуа.

Британец отметил, что не планирует намеренно набрать вес перед поединком с Усиком.

Перед поединком с Усиком я смотрю на свой вес, но я не пытаюсь его набрать. Я подстраиваю свои тренировки. Я получаю большой опыт, долгое время борюсь с хорошими бойцами,

– отметил боксер.

Джошуа назвал Усика 12-раундовым бойцом. Поэтому британец считает неразумным выйти на ринг с большими мышцами.

"Тренируюсь в этом лагере так, будто мне предстоит 15-раундовый бой. Я подойду к поединку в хороших кондициях. Это – ключ к победе. Мое тело адаптируется и приобретает свою естественную форму", – рассказал Энтони.

В завершение чемпион мира заявил, что хороших спарринг-партнеров и пытается адаптироваться к бою с левшой.

"У нас есть несколько действительно хороших спарринг-партнеров. Пока вы тренируетесь целенаправленно, вы и будете учиться. Я ставлю себя в уязвимое положение, но чувствую себя комфортно. Это процесс, который я прохожу, адаптируясь к бою с левшой", – резюмировал Энтони.

Что известно о бое Усик – Джошуа