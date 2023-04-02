Без нокаута: Джошуа неубедительно избил работника завода – видео ярких моментов боя
Британский боксер Энтони Джошуа вернулся на ринг после двух поражений подряд от украинца Александра Усика. Экс-чемпион мира неубедительно победил американского середняка Джермейна Франклина.
Вечером 1 апреля на арене O2 в Лондоне состоялся вечер бокса от промоушена Matchroom Boxing. Главным событием шоу стал бой бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и американского боксера Джермейна Франклина, пишет 24 Канал.
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Камбек Джошуа
После унизительных поражений от Александра Усика Эй-Джей мог вообще завершить карьеру. Поэтому бой с Франклином должен был ответить на вопрос, собирается ли возвращаться на боксерский Олимп знаменитый британец.
Джошуа был безоговорочным фаворитом поединка с 29-летним Франклином. С первых раундов британец доминировал в ринге, однако до серьезных угроз дело не доходило. Эй-Джей больше двигался, но не с той легкостью, которая была ему присуща раньше.
Американец отвечал острыми контратаками. Однако ближе к экватору поединка Франклин стал чаще пропускать. Усталость обоих соперников сказалась, а потому во второй половине боя участились клинчи.
Под занавес поединка Джошуа будто проснулся, нанеся несколько опасных апперкотов. Казалось, что экс-чемпион нокаутирует соперника, но этого не произошло. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Джошуа: 117-111, 118-111 и 117-111.
Видео боя Джошуа – Франклин
- Эта победа стала первой для Джошуа с 2020 года, когда он ащитил чемпионские пояса в поединке с Пулевым. После этого британец дважды проиграл Александру Усику, отдав ему все титулы.
- Джермейн Франклин потерпел второе поражение подряд. В предыдущем поединке он уступил Дилиану Уайту. Интересно, что, будучи профессиональным боксером, Франклин работал на фабрике по производству сетки. Американец ничего не зарабатывал боксом, так что ему приходилось работать по 12 часов на заводе.