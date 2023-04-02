Без нокаута: Джошуа неубедительно избил работника завода – видео ярких моментов боя

Британский боксер Энтони Джошуа вернулся на ринг после двух поражений подряд от украинца Александра Усика. Экс-чемпион мира неубедительно победил американского середняка Джермейна Франклина.

Вечером 1 апреля на арене O2 в Лондоне состоялся вечер бокса от промоушена Matchroom Boxing. Главным событием шоу стал бой бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и американского боксера Джермейна Франклина, пишет 24 Канал.

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Камбек Джошуа

После унизительных поражений от Александра Усика Эй-Джей мог вообще завершить карьеру. Поэтому бой с Франклином должен был ответить на вопрос, собирается ли возвращаться на боксерский Олимп знаменитый британец.

Джошуа был безоговорочным фаворитом поединка с 29-летним Франклином. С первых раундов британец доминировал в ринге, однако до серьезных угроз дело не доходило. Эй-Джей больше двигался, но не с той легкостью, которая была ему присуща раньше.

Американец отвечал острыми контратаками. Однако ближе к экватору поединка Франклин стал чаще пропускать. Усталость обоих соперников сказалась, а потому во второй половине боя участились клинчи.

Под занавес поединка Джошуа будто проснулся, нанеся несколько опасных апперкотов. Казалось, что экс-чемпион нокаутирует соперника, но этого не произошло. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Джошуа: 117-111, 118-111 и 117-111.

Видео боя Джошуа – Франклин