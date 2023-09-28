Легендарный итальянский поступил очень подло по отношению к своему оппоненту. Но вот никакого наказания центрбек не получил, пишет 24 Канал.

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Авторитет дал о себе знать

Джорджо Кьеллини, выступающий за Лос-Анджелес, встретился в финале Кубка чемпионов Северной и Центральной Америки с мексиканским Тигресом. Матч выдался очень скуп на голы, поскольку в основное и дополнительное время команды не смогли отличиться забить мячами. Но эмоций в решающем поединке хватало. Все логично – на кону престижный трофей.

Безголевая встреча сопровождалась чрезмерной агрессивностью игроков обеих команд. Дело в том, что арбитр встречи по ходу матча продемонстрировал две красные карточки (Паласиос по Лос-Анджелесу на 63-й минуте, а Кариока из Тигреса – 85-й). Так вот, американский коллектив мог смело остаться в меньшинстве, однако арбитр пощадил опытного игрока "черно-золотых".

Джорджо Кьеллини разозлился на своего оппонента, не давшего 39-летнему итальянцу быстро разыграть заработанный штрафной. Центрбеку очень не понравилось поведение игрока Тигреса, поэтому он сначала оттолкнул соперника, а сразу после этого еще копнул по нему мячом. Интересно, что наглое поведение Кьеллини не обошлось ему даже желтой карточкой, однако впоследствии Лос-Анджелес проиграл финал в серии послематчевых пенальти.

Видео поступка итальянца:

Видеообзор матча:

Напомним. Кьеллини выступает за Лос-Анджелес с июля 2022 года, куда перебрался на правах свободного агента из Ювентуса. За американский коллектив итальянец провел 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Джорджо с "черно-золотыми" выиграл два внутренних титула.