Легендарний італійський вчинив дуже підло стосовно відношенню до свого опонента. Та от жодного покарання центрбек не отримав, пише 24 Канал.
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Авторитет дав про себе знати
Джорджо К'єлліні, котрий виступає за Лос-Анджелес, зустрівся у фіналі Кубка чемпіонів Північної та Центральної Америки із мексиканським Тігресом. Матч видався дуже скупий на голи, оскільки у основний та додатковий час команди не змогли відзначитись забити м'ячами. Та от емоцій у вирішальному поєдинку вистачало. Все логічно – на кону престижний трофей.
Безгольова зустріч супроводжувалась надмірною агресивністю гравців обох команд. Діло в тому, що арбітр зустрічі по ходу матчу продемонстрував дві червоні картки (Паласіос за Лос-Анджелесу на 63-ій хвилині, а Каріока з Тігресу – 85-ій). Так от американський колектив міг сміло залишитись у меншості, проте арбітр пощадив досвідченого гравця "чорно-золотих".
Джорджо К'єлліні розлютився на свого опонента, котрий не дав 39-річному італійцю швидко розіграти зароблений штрафний. Центрбеку дуже не сподобалась поведінка гравця Тігреса, тому він спершу відштовхнув суперника, а відразу після цього ще копнув по ньому м'ячем. Цікаво, що нахабна поведінка К'єлліні не обійшлась йому навіть жовтою карткою, проте згодом Лос-Анджелес програв фінал у серії післяматчевих пенальті.
Відео вчинку італійця:
Відеоогляд матчу: