Легендарний італійський вчинив дуже підло стосовно відношенню до свого опонента. Та от жодного покарання центрбек не отримав, пише 24 Канал.

Варте уваги Мурахи по тілу: фани Челсі стоячи влаштували овації Мудрику у Кубку ліги – неймовірне відео

Авторитет дав про себе знати

Джорджо К'єлліні, котрий виступає за Лос-Анджелес, зустрівся у фіналі Кубка чемпіонів Північної та Центральної Америки із мексиканським Тігресом. Матч видався дуже скупий на голи, оскільки у основний та додатковий час команди не змогли відзначитись забити м'ячами. Та от емоцій у вирішальному поєдинку вистачало. Все логічно – на кону престижний трофей.

Безгольова зустріч супроводжувалась надмірною агресивністю гравців обох команд. Діло в тому, що арбітр зустрічі по ходу матчу продемонстрував дві червоні картки (Паласіос за Лос-Анджелесу на 63-ій хвилині, а Каріока з Тігресу – 85-ій). Так от американський колектив міг сміло залишитись у меншості, проте арбітр пощадив досвідченого гравця "чорно-золотих".

Джорджо К'єлліні розлютився на свого опонента, котрий не дав 39-річному італійцю швидко розіграти зароблений штрафний. Центрбеку дуже не сподобалась поведінка гравця Тігреса, тому він спершу відштовхнув суперника, а відразу після цього ще копнув по ньому м'ячем. Цікаво, що нахабна поведінка К'єлліні не обійшлась йому навіть жовтою карткою, проте згодом Лос-Анджелес програв фінал у серії післяматчевих пенальті.

Відео вчинку італійця:

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо. К'єлліні виступає за Лос-Анджелес з липня 2022-го року, куди перебрався на правах вільного агента з Ювентуса. За американський колектив італієць провів 37 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Джорджо із "чорно-золотими" виграв два внутрішніх титули.