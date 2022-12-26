Роналду похвастался роскошным подарком от любимой на Рождество: новогоднее видео

Криштиану Роналду не стал отставать от традиций и в семейном кругу отпраздновал теплый праздник Рождества. Семья обменялась подарками, а звездный футболист получил роскошный сюрприз от любимой.

Модель Джорджина Родригес подарила своему любимому последнюю модель роскошного кабриолета Rolls Royce Dawn, выпущенного только в этом 2022 году. Эмоции Роналду не передать. Криштиану молча, но с удивлением стоял и смотрел на свою новенькую машину.

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Щедрый подарок для звездного футболиста

Отметим, что для Роналда это был особенный подарок. Ведь португальский футболист является настоящим поклонником Rolls Royce и имеет в своем автопарке не один автомобиль этой марки.

Стоимость такого автомобиля стартует от 335 тысяч евро. Джорджина решила очень порадовать своего любимого.

Роналду выложил фотографию, когда вся его семья удобно устроилась в новеньком автомобиле, поблагодарив свою девушку. Напомним, что Родригес и Роналду до сих пор холостяки. В СМИ летает много слухов по этому поводу. Одна из которых, это то, что мать футболиста не хочет женитьбы, ведь уверена, что Джорджина живет с ее сыном только ради его состояния и денег.

В настоящее время пара воспитывает 5 детей, двое из которых от Джорджины, а не суррогатной мамы.



Подарок Джорджины для Роналду / Скриншот из инстаграмма футболиста

Впоследствии Джорджина выложила видео, как подарила Роналду. Все остальные тоже не остались без подарков. Семья Криштиану получила щедрые презенты, а в дом звездного футболиста даже посетил сам Санта.

Как семья Роналду отпраздновала Рождество: смотрите видео

Напомним, что судьба карьеры Роналду пока неизвестна. СМИ активно сватают Криштиану в Саудовскую Аравию, где он сможет солидно заработать. Одним из таких кандидатов на звездного футболиста является Аль-Наср.