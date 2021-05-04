В Mercedes недовольны Боттасом

Джордж Расселл может присоединиться к Mercedes еще до окончания сезона-2021, заменив финна Валттери Боттаса. Об этом Daily Mail рассказал источник в немецкой команде.

Кстати Хэмилтон – лидер в зачете пилотов, борьба Mercedes и Red Bull в Кубке конструкторов

Сообщается, что Mercedes "теряет веру" в Боттаса. Также в статье Расселл называется фаворитом на место напарника Льюиса Хэмилтона в 2022 году.

На базе есть некоторое недовольство Валттери. Он не справляется, что стало понятнее после выступления Расселла в Бахрейне,

– заявил инженер Mercedes, который пообщался с изданием на условиях анонимности.

В 2020 году Расселл выступил за Mercedes на Гран-при Сахира вместо больного коронавирусом Хэмилтона. Джордж лидировал на протяжении гонки, однако стал девятым из-за ошибок команды и прокола колеса.

23-летний Расселл выступает за Williams в Формуле-1 с 2019 года. В составе британской команды Джордж никогда не набирал очков. Williams – одна из самых слабых команд Формулы-1.

Относительно Боттаса, то финский пилот дважды финишировал третьим в новом сезоне на Гран-при Бахрейна и в Португалии. Во время второго этапа в Имоле Валттери сошел из-за аварии с Расселлом.