В Mercedes недовольны Боттасом
Джордж Расселл может присоединиться к Mercedes еще до окончания сезона-2021, заменив финна Валттери Боттаса. Об этом Daily Mail рассказал источник в немецкой команде.
Кстати Хэмилтон – лидер в зачете пилотов, борьба Mercedes и Red Bull в Кубке конструкторов
Сообщается, что Mercedes "теряет веру" в Боттаса. Также в статье Расселл называется фаворитом на место напарника Льюиса Хэмилтона в 2022 году.
На базе есть некоторое недовольство Валттери. Он не справляется, что стало понятнее после выступления Расселла в Бахрейне,
– заявил инженер Mercedes, который пообщался с изданием на условиях анонимности.
- В 2020 году Расселл выступил за Mercedes на Гран-при Сахира вместо больного коронавирусом Хэмилтона. Джордж лидировал на протяжении гонки, однако стал девятым из-за ошибок команды и прокола колеса.
Относительно Боттаса, то финский пилот дважды финишировал третьим в новом сезоне на Гран-при Бахрейна и в Португалии. Во время второго этапа в Имоле Валттери сошел из-за аварии с Расселлом.