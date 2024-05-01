Уже совсем скоро в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
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Джордж Гроувс о поединке Усик – Фьюри
Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс. По его словам, Усик должен победить, поскольку имеет лучшие боксерские навыки.
"Да, я выбрал Усика – он победит Фьюри. Помню, когда Александр только перешел в супертяжелый вес, я сказал: "Он темная лошадка". Не списывайте этого парня со счетов.
Говорят, что хороший большой боец побеждает хорошего маленького, но я думаю, что Усик - исключительный боксер. С точки зрения боксерских способностей он намного лучше", – сказал Гроувс.