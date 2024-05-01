Вже зовсім скоро в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Джордж Гроувс про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в другій середній вазі Джордж Гроувс. За його словами, Усик повинен перемогти, оскільки має кращі боксерські навички.

"Так, я вибрав Усика – він переможе Ф’юрі. Пам’ятаю, коли Олександр тільки перейшов у надважку вагу, я сказав: «Він темна конячка». Не списуйте цього хлопця з рахунків.

Говорять, що хороший великий боєць перемагає хорошого маленького, але я думаю, що Усик - винятковий боксер. З погляду боксерських здібностей він набагато кращий", – сказав Гроувс.

До слова. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.