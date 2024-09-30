Легендарный Форман назвал единственного боксера, которого не одолел бы ни при каких обстоятельствах

Американский боксер Джордж Форман – легенда своей эпохи в хевивейте. Он до сих пор остается самым возрастным чемпионом мира в истории бокса.

Выдающийся боец рассказал, был ли боксер, которого он бы никогда не смог победить. "Большой Джордж" назвал одного, с которым в свое время разделил ринг, сообщает Seconds Out.

Читайте также "Усик – это фальшивка": тренер чемпиона мира резко раскритиковал украинца – в чем причина

Признание величия соперника

Американец выделил Мухаммеда Али. Тот в свое время прервал невероятную серию побед Джорджа Формана, которая длилась 40 боев.

Одного боя с великим Мухаммедом Али для меня было достаточно. Если бы я тогда изменил свой подход – то ничего бы не изменилось, у него был бы другой план. Ничто не может победить таких боксеров, кроме времени,

– сказал Форман.

Отметим, что в 1974 году Джордж Форман в статусе чемпиона мира вышел на бой против Мухаммеда Али, который стал культовым в истории бокса, "Большой Джордж" со старта взял инициативу в свои руки, однако это был план его соперника, который выдержал натиск, после чего одержал эффектную победу нокаутом в восьмом раунде.

Видеообзор эпического боя Форман – Али

Напомним, что Джордж Форман – олимпийский чемпион Игр-1968. Выступал на профессиональном уровне с 1969 по 1997 год. Он одержал 76 побед в 81 бою.